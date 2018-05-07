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Almanya'dan seçim öncesi CHP'ye moral ziyareti

Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, 24 Haziran seçimleri öncesi CHP'ye moral vermek için Türkiye'ye gelme kararı aldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:24
Almanya'dan seçim öncesi CHP'ye moral ziyareti

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak tarihi seçimlere hazırlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bu kez kaybetmek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli hesaplarla ittifak yaptı.Türkiye'deki seçim sürecine partilerden önce dahil olan Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın propaganda çalışmalarına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Almanya'nın bu açıklamasından sonra muhalefet partileri ülkedeki çalışmalarına hız verdi.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yaşananların ardından Almanya'nın Avrupa ile ilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'ye gelme kararı aldı.

CHP ZİYARETİ

Roth, ziyareti kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla bir araya gelecek.7 Haziran'da yapılan seçimlerin hemen öncesinde de Türkiye'ye gelen Alman Bakan, yine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:24
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