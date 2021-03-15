  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan Rusya'ya "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et" çağrısı
Dünya

Almanya'dan Rusya'ya "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et" çağrısı

Almanya 7 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:11:00 -
Almanya'dan Rusya'ya "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et" çağrısı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Bu ilhakla Rusya uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Avrupa düzenini sorguladı. Rusya'ya Ukrayna'nın Kırım topraklarındaki egemenliğini tesis etmesini kabul etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Seibert, Rus hükümetini insan haklarına saygı göstermeye de çağırarak ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı bulduğu referandumun ardından 18 Mart 2014'te iki milyonu aşkın nüfuslu Kırım'ı ilhak etmişti.

AB, ilhak nedeniyle Rusya'ya karşı halen geçerli olan bir takım yaptırımlar getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

taci

NAZILER YINE KASINIYOR 
  • Yanıtla

Tr.

Rusya nereye girmişte çıkmış....Hele Kırım Rusya için vahadaki su gibidir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması
Gündem

Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi bölmek isteyen muhaliflerin gazına gelerek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, ..
Ali Babacan'dan ittifak açıklaması
Siyaset

Ali Babacan'dan ittifak açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023'teki seçim için ittifaklar konusunda açıklamalarda bulundu. CHP ve Saadet Partisi liderlerinin ..
Dünyaya duyurdular: Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi
Dünya

Dünyaya duyurdular: Ruslar, Bayraktar TB2'lere karşı silah geliştirdi

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'ın tatbikatlara başladığı öğrenilirken Rusya harekete geçti. Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay