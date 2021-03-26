  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan "Rusya'ya karşı birleşelim" çağrısı
Dünya

Almanya'dan "Rusya'ya karşı birleşelim" çağrısı

NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında Almanya’dan Rusya’ya karşı birleşme çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 18:38:00 -
Almanya'dan "Rusya'ya karşı birleşelim" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, önceki Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında 'Rusya'ya karşı birleşme' çağrısı yaptı.

Die Zeit'in haberine göre Maas, toplantıda 'Rusya'nın saldırganlığına ve dezenformasyonuna' ortak yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, "Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yaptırımları artırma çağrısı

Nauseda da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığına ve artan ihlallerine dikkati çekti.

Kırım Platformu girişimini desteklediklerini belirten Nauseda, "Litvanya Kırım'ın ilhakını tanımıyor ve açıkça bunun bir suç olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Rusya'nın Donbas'taki savaşı durdurmak için gayret göstermediğine dikkati çekerek, demokratik ülkeleri Rusya'ya yaptırımları artırmaya çağırdı.

Kaynak: Star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut'tan gündemi altüst edecek açıklama: Dabbetül-arz geldi
Gündem

Mehmet Ali Bulut'tan gündemi altüst edecek açıklama: Dabbetül-arz geldi

Yazar Mehmet Ali Bulut, küresel güçlerin yeni bir planı olduğunu ve herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık
Gündem

Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisiyle ilgili paylaşıma esprili bir yanıt verdi...
Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir
Medya

Kübra Par Abdülkadir Selvi'yi fena ti'ye aldı: Sen yazma belki değişir

Abdülkadir Selvi'nin dünki "Yeni Kabine bugün açıklanıyor" yazısı olay oldu. Selvi'yi fena ti'ye alan Habertürk yazarı Kübra Par "Yazmasın b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay