Almanya'dan "Rusya'ya karşı birleşelim" çağrısı
NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında Almanya’dan Rusya’ya karşı birleşme çağrısı yapıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, önceki Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Genel Merkezi'nde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında 'Rusya'ya karşı birleşme' çağrısı yaptı.
Die Zeit'in haberine göre Maas, toplantıda 'Rusya'nın saldırganlığına ve dezenformasyonuna' ortak yanıt verilmesi gerektiğini belirterek, "Bizi bölmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya yaptırımları artırma çağrısı
Nauseda da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığına ve artan ihlallerine dikkati çekti.
Kırım Platformu girişimini desteklediklerini belirten Nauseda, "Litvanya Kırım'ın ilhakını tanımıyor ve açıkça bunun bir suç olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.
Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Rusya'nın Donbas'taki savaşı durdurmak için gayret göstermediğine dikkati çekerek, demokratik ülkeleri Rusya'ya yaptırımları artırmaya çağırdı.
Kaynak: Star.com.tr