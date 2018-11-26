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Almanya'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Azak denizinde yaşanan gerilime ilişkin gelişmeleri ele alarak, Ukrayna ve Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:48
Almanya'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Azak denizinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle  Ukrayna ve Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Maas resmi ziyaret için bulunduğu İspanya'da yaptığı açıklamada, ''Azak Denizi çevresindeki gelişmeler çok endişe verici. Rusya'nın (Azak denizi girişine koyduğu) blokajı kabul edilemez.'' dedi.

Yaşananların iki ülke arasındaki meselelerin çözülmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Maas, her iki tarafa da tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:48
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Rusya
  3. Ukrayna
  4. Azak Denizi

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