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Dünya Almanya'dan Rus diplomat kararı
Dünya

Almanya'dan Rus diplomat kararı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 03:02:00 -
Almanya'dan Rus diplomat kararı

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu adıma verilecek cevabın hazır olduğunu söyledi.

Alman Focus dergisi, “Almanya Dışişleri Bakanı, Berlin’de çalışan 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeyi planlıyor” diye yazdı.

Güvenlik güçlerinin bilgisine dayandırılan haberde, sınır dışı edilmesi planlanan Rus diplomatların, dokunulmazlıklarından yararlanarak, gelecekte sabotaj ve dezenformasyon operasyonları gerçekleştirmek amacıyla siyaset, iş, bilim ve askeri alanlarda muhbirler arayıp Rusya için çalışmaya ikna etmekle suçlandığı kaydedildi.

Rusya: Cevabımız hazır

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “(Almanya Dışişleri Bakanı Annalena) Baerbock, casus düşkünlüğü var. Berlin’in bu sağlıksız adımlarına sert cevabımız hazır. Baerbock’un hoşuna gidecek” ifadelerini kullandı.

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