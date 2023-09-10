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Avrupa Almanya'dan küresel altyapı çağrısı
Avrupa

Almanya'dan küresel altyapı çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 10:05:00 - 2023-09-10 10:16:05
Almanya'dan küresel altyapı çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gözünü Afrika'ya dikti. Sholz, 'Compact with Africa' ile Afrika ülkeleriyle Berlin'de bir araya geleceğiz." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı (PGII) ve Ekonomik Koridor" oturumdaki konuşmasında, küresel altyapı eksikliğini gidermek için geçen yıl "Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı"nı ( PGII) başlattıklarını ve faaliyetlerini belirlediklerini hatırlattı.

Küresel altyapı eksikliğinin kapatılması için uluslararası kurumlara ve ülkelere aktif olunması çağrısında bulunan Scholz, "Bu tür şeylerin (küresel altyapı eksikliğinin giderilmesi) gerçekleşebilmesi için aktif olmamız gerekiyor." dedi.

Bunun için de altyapı finansmanı sağlayan Dünya Bankası gibi kurumları başarılı kılmanın önemli olduğunu vurgulayan Scholz, Almanya'nın Dünya Bankasına 305 milyon avroluk ek hibrit sermaye desteği sağlayacağını bildirdi.

Almanya'nın G20 dönem başkanlığında "Compact with Africa" inisiyatifini başlattığını hatırlatan Scholz, "Afrika ile çalışmaya çalıştık. Kasımda 'Compact with Africa' ile Afrika ülkeleriyle Berlin'de bir araya geleceğiz. Burada Afrika'da hep birlikte altyapı oluşturmanın, ekonomileri büyütmenin bir temelini oluşturacağız." ifadesini kullandı. 

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