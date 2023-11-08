Almanya'dan kötü haber: 100 yılık Alman şirket iflas etti demeye ramak kaldı! Onlar için felaket kapıda

Almanya Coburg merkezli mobilya üreticisi Arco Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ay sonunda faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Arco, bölgede bu yıl üretimi durduran ikinci mobilya şirketi oldu. Mayıs 2023'te yine oldukça eski bir mobilya üreticisi olan F+S Poster Möbel, iflas nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Yapılan basın açıklamasına göre mobilya üreticisi "aşırı borçlu veya iflas etmiş değil" ancak "aşırı agresif fiyat rekabeti" Arco'ya başka seçenek bırakmıyor.

Şirketin merkezi 1925'ten beri Coburg yakınlarındaki Weidhausen'de bulunuyordu. Arco başlangıçta hasır mobilyalar üretiyordu.