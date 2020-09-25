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Dünya Almanya'dan Gazze açıklaması
Dünya

Almanya'dan Gazze açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, yaptığı açıklamada, ülkesinin hükümetinin Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmesinden yana olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:56:00 -
Almanya'dan Gazze açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gazze'deki durum ile ilgili bir soruya yanıt veren Adebahr, Alman hükümetinin Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmesinden yana olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Adebahr, Alman hükümetinin diğer konuların beraberinde, Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesinden yana olduğunu belirterek bunun insani bir konu olduğunu düşündüklerini söyledi.

Almanya'nın terör ve işgal devleti İsrail ve İsrail'in zulmü altındaki Filistin arasında iki devletli çözümden yana olduğunu belirten Adebahr, fakat bu hususta taraflar arasında doğrudan görüşmelerin ve müzakere edilmiş bir çözümün gerekliliği olduğunu ifade etti.

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