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Dünya Almanya'dan flaş koronavirüs kararı
Dünya

Almanya'dan flaş koronavirüs kararı

Koronavirüs salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan Almanya'da son dönemde ölüm sayılarının artması nedeniyle kısmi karantina süresinin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:52:00 -
Almanya'dan flaş koronavirüs kararı

Almanya 10 Ocak'ta sona erecek olan kısmi karantina önlemlerini 31 Ocak'a kadar uzatacak. Alman medyası hükümet çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, federal ve eyalet hükümetleri 10 Ocak'ta sona ermesi kararlaştırılan kapatma süresinin 31 Ocak'a kadar uzatılacağını belirtti. Nihai karar, Şansölye Angela Merkel ve 16 başbakan tarafından verilecek.

Kapatma kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler, kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapalı kalacak. Açık kalacak yerlerin arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeleri kapsıyor.

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