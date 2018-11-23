0553 313 94 23

Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro destek!

Almanya'nın FETÖ'nün de içinde bulunduğu din evi projesine 10 milyon avro aktaracağı öğrenildi.

23 Kasım 2018 Cuma 23:53
Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro destek!

Alman basınında yer alan habere göre, başkent Berlin'de Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların buluşup ibadet edebileceği bir mekan olarak yapılması planlandığı iddia edilen ve FETÖ'nün de dahil olduğu ''Bir Ev'' (House of One) projesine devletin gelecek yıl bütçesinden 10 milyon avro aktaracağı belirtildi.

Söz konusu paranın 2022 yılına kadar verileceği bildirilen haberde, binanın yapımına 2019'da başlanacağı öğrenilirken, haberde, proje için tüm dünyadan 9 milyon avro toplandığı ifade edilerek, "Bir Ev" projesinin toplam maliyetinin 45 milyon avroyu bulabileceği vurgulandı.

AK Parti'den tepki gecikmedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede karara tepki gösterdi.

Yeneroğlu, ''Darbe teşebbüsünün elebaşı olan Fethullah Gülen'in doğrudan dahil olduğu 'üç dinin ibadethanesi' projesine 2019 bütçesinden 10 milyon avronun Almanya Federal Meclisi tarafından tahsis edilmiş olması kabul edilemez büyük bir skandal. Berlin eyaleti de ayrıca 10 milyon söz vermiş.'' ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:53
  1. İstanbul
  2. fetö
  3. almanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kelimeler tükenmiştir"
    1. "Kelimeler tükenmiştir"
    2. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    3. Kore gazisini dolandıran alçaklar..
    4. Almanya'da Mölln faciasının 26. yılı
    5. Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro..
    6. Curlingde bronz madalya
    7. Kajunun faydaları nelerdir?
    8. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    9. Bebeklerde burun tıkanıklığı varsa.....
    10. İşte diyabet dostu besinler
    11. Yeşil çay strese iyi geliyor
    12. ABD'li senatörden flaş açıklama: Trump..
    13. Hakkari'de operasyon! Kalaşnikof ve..
    14. Mama sandalyelerinin temizliğine dikkat!
    15. İspanya'dan Brexit açıklaması:..
    16. Görülmemiş olay! Tüm bakanların..
    17. Seramik tava temizlemenin püf noktaları
    18. Okaliptus yağının faydaları nelerdir?
    19. Kereviz nasıl temizlenir?
    20. Almanya'da tren ile TIR çarpıştı!..
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...
    Dikkat çeken açıklama: Yeni dünya düzenini...