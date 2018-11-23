Almanya'dan FETÖ'ye 10 milyon avro destek!

Alman basınında yer alan habere göre, başkent Berlin'de Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların buluşup ibadet edebileceği bir mekan olarak yapılması planlandığı iddia edilen ve FETÖ'nün de dahil olduğu ''Bir Ev'' (House of One) projesine devletin gelecek yıl bütçesinden 10 milyon avro aktaracağı belirtildi.

Söz konusu paranın 2022 yılına kadar verileceği bildirilen haberde, binanın yapımına 2019'da başlanacağı öğrenilirken, haberde, proje için tüm dünyadan 9 milyon avro toplandığı ifade edilerek, "Bir Ev" projesinin toplam maliyetinin 45 milyon avroyu bulabileceği vurgulandı.

AK Parti'den tepki gecikmedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede karara tepki gösterdi.

Yeneroğlu, ''Darbe teşebbüsünün elebaşı olan Fethullah Gülen'in doğrudan dahil olduğu 'üç dinin ibadethanesi' projesine 2019 bütçesinden 10 milyon avronun Almanya Federal Meclisi tarafından tahsis edilmiş olması kabul edilemez büyük bir skandal. Berlin eyaleti de ayrıca 10 milyon söz vermiş.'' ifadesini kullandı.