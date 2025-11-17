Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Siyonistlerin uydu devleti gibi hareket eden Almanya, Gazze’de dünyanın gözü önünde 2 yıldır soykırım yapan terör devletine yönelik skandal bir açıklama yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman Haber Ajansı’na (dpa) yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik yoğun saldırıların ve kamuoyu baskısının ardından bu yılın ağustos ayında Başbakan Friedrich Merz tarafından açıklanan İsrail'e yönelik silah ihracatı kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu. Kornelius, "Bazı silahların ihracat uygulamalarına ilişkin 8 Ağustos tarihli duyuru, değişen şartlar ışığında artık geçerliliğini yitirmiştir" dedi. Kornelius, kısıtlama kararının 24 Kasım’da sona ereceğini ve bu tarihten sonra Almanya'dan İsrail'e yönelik silah satışlarının yeniden başlayacağını kaydetti. Hükümet sözcüsü Kornelius, silah ihracatı kısıtlamasının iptalini, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ve son haftalarda istikrara kavuşan ateşkesi gerekçe gösterdi.

SİLAH SATIŞI ASLINDA HİÇ DURMADI

Başbakan Merz, 8 Ağustos'ta İsrail'in operasyonlarını artırma kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek Alman silahlarının İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu. Ancak hükümetin buna rağmen İsrail’e silah göndermeyi hiç durdurmadığı ortaya çıkmıştı. Almanya Ekonomi Bakanlığı, Alman Meclisi’ndeki muhalefet partilerinden Sol Parti’nin (Die Linke) soru önergesine verdiği cevapta, hükümetin İsrail’e silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında, Alman savunma sanayi üreticilerinin İsrail’e silah göndermeye devam ettiğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, Almanya’dan İsrail’e 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında 250 milyon euro’luk silah gönderildiği bilgisini de vermişti. Almanya, 2023 yılında da İsrail’e 327 milyon euro değerinde silah ve askeri malzeme satmıştı.