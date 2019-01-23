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Almanya'dan Akdeniz kararı! 'Bu acizlik göstergesidir'

AB'nin Akdeniz'de yürüttüğü Sophia Operasyonu'na Almanya, gemi göndermeme kararı aldı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:19
Almanya'dan Akdeniz kararı! 'Bu acizlik göstergesidir'

Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü Sophia Operasyonu'na Almanya, "Augsburg" adlı gemi görevini tamamladıktan sonra şimdilik yeni bir gemi göndermeyecek.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Almanya Genelkurmay Başkanı Ebehard Zorn, Federal Meclisteki Savunma ve Dışişleri Komisyonu'nda, Sophia Operasyonu kapsamında "Augsburg" adlı geminin görevi tamamlandıktan sonra yerine şimdilik başka bir gemi gönderilmeyeceğini söyledi.

Haberde, misyon çerçevesinde 10 Alman askerinin ise merkez karargahında görevlerini sürdüreceği belirtildi.

Süddeutsche Zeitung'un haberinde de geminin daha önce öngörüldüğü gibi "Berlin" adlı gemiyle değiştirilmeyeceği kaydedildi.

"Bu acizlik göstergesidir"

Hür Demokrat Parti Milletvekili Marie-Agnes Strack-Zimmermann, yaptığı açıklamada, Avrupa'da göçmenlerin paylaşılamamasından dolayı geminin yerine başka geminin gönderilmediğini belirterek, "Bu Avrupa için acizlik göstergesidir" ifadesini kullandı.

"AB operasyonu sonlandırmaya hazır" iddiası

Diğer yandan İtalyan haber ajansı ANSA, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Sophia Operasyonu'nun sonlandırılabileceği iddiasında bulundu.

Haberde, kaynakların "İtalya'nın istemesi durumunda Sophia Operasyonu'nu sonlandırmaya hazırız" ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:19
  1. italya
  2. almanya
  3. akdeniz
  4. Federica Mogherini
  5. Sophia Operasyonu
  6. DÜNYA Haberleri

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