Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

KÖLN (AA) - Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar, Türk Hava Yollarınca (THY) düzenlenen özel seferlerle yurda getirilmeye devam ediyor.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes gözetiminde, Köln-Bonn Havalimanı'nda işlemleri yapılan 180 yolcu, özel seferle akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek.

Yurda dönen vatandaşlar, çeşitli şehirlerde hazırlanan yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.



Trabzon'dan 11 Mart'ta Almanya'ya abisinin yanına gelen Atakan Akyüz, Köln-Bonn Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ortaya çıkınca burada mağdur olduklarını söyledi.

Akyüz, "Allah devletimizden razı olsun. Ramazan ayına girmeden bizi burada bırakmadı ve güzel bir organizasyonla inşallah ülkemize geri döneceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder, saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunarız." dedi.

11 Mart'ta Almanya'ya turist olarak gelen Şerif Yeşil, "Normal şartlarda geçen hafta dönecektim ama virüs dolayısıyla seferler iptal oldu. Köln Konsolosluğunun organizasyonuyla şimdi dönüş yapıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bugün ayrıca Frankfurt, Hannover ve Hamburg'dan Türkiye'ye özel seferler yapılıyor.

Yarın ise Köln, Berlin, Münih, Düsseldorf'tan, 23 Nisan'da ise Münih ve Düsseldorf'tan Türkiye'ye THY aracılığıyla özel seferler düzenlenecek.