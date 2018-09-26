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Almanya'daki gurbetçileri Erdoğan heyecanı sardı

Başkan Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi gurbetçileri heyecan sardı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:49
Almanya'daki gurbetçileri Erdoğan heyecanı sardı

Almanya'da yaşayan Türkler, 27-29 Eylül'de bu ülkeye devlet ziyaretinde bulunacak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecanla bekliyor.

Almanya'daki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayacak ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Bu ülkeye ilk devlet ziyaretini yapacak Erdoğan'ın gelişinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Malatyalı Hidayet Yiğit, Erdoğan'ın Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapmasının da Türk toplumu için güzel bir jest olduğunu dile getirdi.

Köln'de iş yeri sahibi Yiğit, "Cumhurbaşkanımızı Köln'de görmek bizi ayrıca onurlandıracak. Biz de mutlaka orada olacağız. Onun için inşallah bundan sonra da bu camimizin buradaki vatandaşlarımıza iyi hizmet vermesini bekliyoruz." dedi.

Köln'de esnaflık yapan Konyalı Ömer Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve Almanya ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin iyiye gitmesi adına önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

Doğan, "Cumhurbaşkanımızın Köln'de açacağı cami şimdiden hayırlı uğurlu olsun. O gün orada olmayı çok isterdim ancak çalışmak zorunda olduğum için maalesef açılışa katılamıyorum. Katılamadığım için çok üzgünüm ancak oranın dolup taşacağına eminim. Orada olmasam da gönlümüz orada olacak. İnşallah bu ziyaret ve açılış hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

"FRANKFURTLU TÜRKLER'DE HEYECAN DORUKTA"

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve özel sektörde çalışan Medin Vardar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'ya gelişi biz gurbetçi vatandaşları duygulandırdı ve sevindirdi." diye konuştu.

Erdoğan'ın gelişinin kendilerine öz güven verdiğini belirten Vardar, "Bize yalnız olmadığımızı hissettirdi ve güç verdi. İnşallah Almanya ve Türkiye Cumhuriyeti adına hayırlı ve uğurlu olur. İnşallah bu ziyaret hayırlara vesile olur. Kendisine ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Frankfurt'ta kuaförlük yapan Ümit Karakaya ise ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin her iki ülke açısından da faydalı olacağını anlatan Karakaya, "Cumhurbaşkanının Almanya'ya gelmesi bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Türkiye ve Almanya ilişkilerini iyi duruma getirmek için güzel bir imkan sundu." dedi.

Karakaya, ziyaretin ardından da ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bundan sonra inşallah Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha da iyileşir ve her şey iki taraf için de güzel olur." ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZIN BURAYA GELMESİ BİZİ SAHİPLENDİĞİ ANLAMINA GELİR"

Berlin'de restoran işleten Hakan Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'e gelmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Daha önce Türkiye ve Almanya arasında siyasi sorunlar vardı. Tabii ki bu durumdan rahatsız olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi düşünerek geldiğini düşünüyoruz. Eskiden biz üçüncü sınıf vatandaş gibi görünüyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize değer vermesiyle bu durum değişti. İnşallah bundan sonraki siyasetçiler de bu şekilde bize sahip çıkmaya çalışır." değerlendirmesinde bulundu.

Kreuzberg ilçesinde market işleten Hayati Kazancı, iki ülke arasında ilişkilerde geçen yıl yaşananları hatırlatarak, "İlişkilerde sorunlar konuşarak halledilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada konuşarak halledeceğini düşünüyorum. Bizim Başkanımızın buraya gelmesi bizi sahiplendiği anlamına gelir. Bu da bizi gururlandırır." dedi.

Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg'te esnaflık yapan Osman Uzuntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi bizim için faydalı olur. Almanya ile Türkiye arasında bir gerilim vardı. Bu ziyaret sonrasında bu gerilim yumuşar diye düşünüyorum. Bu gerilimin yumuşaması siyasi ve ekonomik her iki ülke için de faydalı olur." diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Yarın yerel saatle 12.30'da Almanya'ya inmesi öngörülen Erdoğan'ın, havalimanındaki karşılamanın ardından Berlin merkezine geçerek bazı kabullerde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Erdoğan, burada 'Altın Defter'i imzalayacak ve Steinmeier ile görüşecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığındaki törenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Başbakanlıkta karşılanacak.

Merkel ve Erdoğan, baş başa görüştükten sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçecek.

Erdoğan ve Merkel, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Merkel ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Neue Wache Anıtı'na savaş döneminde hayatını kaybedenler için çelenk bırakacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Bellevue Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Başbakanlıkta Merkel ile ucu açık kahvaltıda tekrar bir araya gelecek.

Erdoğan, bu görüşmenin ardından havayoluyla Köln'e geçerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 17:49
  1. Malatya
  2. Konya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Almanya
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