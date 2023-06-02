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Gündem Almanya'daki gurbetçi Avrupa'nın gerçek yüzünü anlattı! "Kadın hakları mı dediniz?"
Gündem

Almanya'daki gurbetçi Avrupa'nın gerçek yüzünü anlattı! "Kadın hakları mı dediniz?"

Yeniakit Publisher
2023-06-02 12:45:00 -

Almanya'da yaşayan gurbetçi kadın, CHP'lilerin, "Türkiye'de kadın hakları yok" yaygarasını eleştirip Avrupa'nın gerçek yüzünü anlattı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gerek iktidar gerekse muhalefet seçmenlerinin sosyal medya paylaşımları hız kesmiyor.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, Türkiye'de muhalefet taraftarlarının 'kadın hakları' endişesini yersiz bulduğunu şu sözlerle anlatıyor:

"Avrupa bırakın kadın haklarını, kadınlığı yasaklamaya hazırlanıyor. Anneye anne demeyi yasaklamak isteyen bir zihniyetle karşı karşıyayız şu an Avrupa'da. Kadın denilmeyecekmiş kadına, çünkü artık erkekler de doğurmaya hazırlanıyorlarmış. Neymiş efendim, doğuran erkeğe de haksızlık oluyormuş. Hangi haklardan bahsediyorsunuz, kadınlık elden gidiyor. Avrupa şu anda kafayı yemiş bir durumda bununla ortalığı bulandırıyor."

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