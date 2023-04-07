Almanya'da yeni konutlar için inşaat maliyetleri keskin şekilde artmaya devam ediyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni konutların inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konutlar için inşaat fiyatları, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 arttı.

Bir önceki istatistiklerin açıklandığı Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 16,9 artan yeni konutların inşaat fiyatları, Mayıs 2022'de, yüzde 17,6'lık yükselişle 50 yıldan fazla bir sürenin ardından en yüksek artışı kaydetmişti.

Analistler, faiz oranlarında gözle görülür şekildeki artışın ardından yeni konutlar için inşaat maliyetlerindeki "muazzam" yükselişin ev sahibi olmak isteyenleri ve yatırımcıları planlanan projelerden kaçınmaya yönelttiğini söyledi.