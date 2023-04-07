  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Almanya'da yeni konutlar için inşaat maliyetleri keskin şekilde artmaya devam ediyor
Avrupa

Almanya'da yeni konutlar için inşaat maliyetleri keskin şekilde artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-04-07 07:22:00 -
Almanya'da yeni konutlar için inşaat maliyetleri keskin şekilde artmaya devam ediyor

Almanya`da yeni konutlar için inşaat maliyetleri, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni konutların inşaat fiyatlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konutlar için inşaat fiyatları, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 arttı.

Bir önceki istatistiklerin açıklandığı Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 16,9 artan yeni konutların inşaat fiyatları, Mayıs 2022'de, yüzde 17,6'lık yükselişle 50 yıldan fazla bir sürenin ardından en yüksek artışı kaydetmişti.

Analistler, faiz oranlarında gözle görülür şekildeki artışın ardından yeni konutlar için inşaat maliyetlerindeki "muazzam" yükselişin ev sahibi olmak isteyenleri ve yatırımcıları planlanan projelerden kaçınmaya yönelttiğini söyledi.

Almanya’da kriz yeniden alevlendi
Almanya’da kriz yeniden alevlendi

Avrupa
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya’da kriz yeniden alevlendi

Almanya sanayi üretimine ağırlık verdi
Almanya sanayi üretimine ağırlık verdi

Avrupa

Almanya sanayi üretimine ağırlık verdi

Almanya'da iflas dalgası sürüyor! Raporu’nu yayınladı: Şirket iflasları 3 yılın zirvesinde diyerek duyurdular
Almanya'da iflas dalgası sürüyor! Raporu’nu yayınladı: Şirket iflasları 3 yılın zirvesinde diyerek duyurdular

Dünya

Almanya'da iflas dalgası sürüyor! Raporu’nu yayınladı: Şirket iflasları 3 yılın zirvesinde diyerek duyurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mustafa

ha usagum almanyaya birsey olmaz oyle tez iflas etmez cünki dünyanin insani almanyaya calisiyor hepiside ucuz isci
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23