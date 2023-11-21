Almanya'da yaşayan Türklerin kabusu oldular!

Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını dolandıran 7 şüpheli, operasyon ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, Akdeniz ilçesinde bir ofisi çağrı merkezi şekline dönüştürerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kendilerini 'polis', 'asker' ve 'savcı' olarak tanıtarak Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların bankadaki paraları ile gayrimenkullerini dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 40 fişek, 16 cep telefonu, 16 laptop, 6 flash bellek, 20 banka kartı, 12 sim kart, 10 hafıza kartı, 1 yüksek kapasite harici disk, 5 ajanda ile vatandaşların kimlik ve banka kart bilgileri yazılı dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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