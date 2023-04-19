'Almanya bizi kıskanıyor, hahhh hahh ha' diyenler! Gurbetçi vatandaşın anlattıklarına kulak verin
Almanya'da yaşayan bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Gurbetçi vatandaş, "Bize Almanya'da köpeğe davranır gibi davranıyorlar" dedikten sonra, "Allah bizden alsın Erdoğan'ın ömrüne versin" dedi.
Vatandaşın sözlerinin yer aldığı video sosyal medyanın en çok izlenilenleri arasına girdi.
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Ha bu da birilerine kapak olsun! “Almanya bizi kıskanıyor”la dalga geçenler yerinden hoplayacak