  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir palavraları daha ifşa oldu! Sosyal medyada yalan bombardımanı

2024'te altın fiyatları yükselecek mi? Altın alacaklara uyarı!

İsrail’i Lahey’e o ülke şikayet etti! Neden Güney Afrika? İşte bu sorunun cevabı

Skandal ötesi sözler! Bu profesörün aklı başında mı?

Orada ne işi vardı? Kılıçdaroğlu detayı! Ümit Özdağ’ın toplantısında sır gibi adam

Sıfır noktasına giden Fulya Öztürk sosyal medyayı karıştırdı! Siz neyin peşindesiniz yahu…

Sözün bittiği yer! Komutandan askere yürek dağlayan hareket

9 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Köyde saklanıp el bombalarıyla saldırmışlar...

Doğu Denizi'nde balistik füze gerilimi

Bayraktar: enerji işbirliğinde bu kez yeni hedef, hazırız!
Dünya Almanya'da vatandaşlar ayakta! Almanya'nın ünlü markasında yabancı madde tespit edildi! Birçok ürün tüm marketlerden toplatılıyor
Dünya

Almanya'da vatandaşlar ayakta! Almanya'nın ünlü markasında yabancı madde tespit edildi! Birçok ürün tüm marketlerden toplatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-14 14:58:00 - 2024-01-14 15:04:07
Almanya'da vatandaşlar ayakta! Almanya'nın ünlü markasında yabancı madde tespit edildi! Birçok ürün tüm marketlerden toplatılıyor

Almanya’da Edeka ve Marktkauf marketlerinde satılan üründe plastik yabancı cisim içerdiği gerekçesiyle geri toplatılacak. Almanya genelinde satışta olan büyük bir gıda üreticisine ait dondurulmuş meyveler, içerisinde yabancı madde bulunduğu gerekçesiyle toplatılmaya başlandı.

Almanya’da Edeka ve Marktkauf marketlerinde satılan dondurulmuş ahududu paketleri, plastik yabancı cisim içerdiği gerekçesiyle geri toplatılıyor. Almanya genelinde satışta olan büyük bir gıda üreticisine ait dondurulmuş meyveler, içerisinde yabancı madde bulunduğu gerekçesiyle toplatılmaya başlandı.

Almanya’da marketlerde geri çağırma vakaları yaşanmaya devam ediyor. Şimdi ise Edeka ve Marktkauf süpermarketlerinde satılan dondurulmuş ahududu meyve paketleri, içerdiği yabancı plastik cisimler nedeniyle geri toplatılıyor. Üretici marka ürünün tüketilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Geri toplatılan ürünün bilgileri:

Ürün adı: Dondurulmuş GUT&GÜNSTIG ahududu

Paket birimi: 500 gr
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son kullanma tarihi: 21/07/2025, 19/08/2025, 05/09/2025, 14/09/2025, 12/10/2025, 13/10/2025, 02/11/2025, 08/11/2025, 09/11/2025
Yukarıda belirtilen son kullanma tarihli ürünlere sahip müşteriler, fatura ibraz etmeden ürünlerini teslim edip ücretlerini geri alabilirler.(arti49)

Microsoft, dünyanın en zengin ismi! En değerli şirketi oldu: Rakibi Apple, parası için kemer sıkıyor
Microsoft, dünyanın en zengin ismi! En değerli şirketi oldu: Rakibi Apple, parası için kemer sıkıyor

Aktüel

Microsoft, dünyanın en zengin ismi! En değerli şirketi oldu: Rakibi Apple, parası için kemer sıkıyor

İBB itfaiyesinde bazı memurlardan kurum şifrelerini kiraladılar! Rüşvet skandalı, İstanbul'a ihanet
İBB itfaiyesinde bazı memurlardan kurum şifrelerini kiraladılar! Rüşvet skandalı, İstanbul'a ihanet

Aktüel

İBB itfaiyesinde bazı memurlardan kurum şifrelerini kiraladılar! Rüşvet skandalı, İstanbul'a ihanet

Yapay zeka hakkında! Kontrol artık yapay zekada mı?
Yapay zeka hakkında! Kontrol artık yapay zekada mı?

Teknoloji

Yapay zeka hakkında! Kontrol artık yapay zekada mı?

The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı
The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı

Dünya

The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23