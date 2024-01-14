Almanya'da vatandaşlar ayakta! Almanya'nın ünlü markasında yabancı madde tespit edildi! Birçok ürün tüm marketlerden toplatılıyor
Almanya’da Edeka ve Marktkauf marketlerinde satılan üründe plastik yabancı cisim içerdiği gerekçesiyle geri toplatılacak. Almanya genelinde satışta olan büyük bir gıda üreticisine ait dondurulmuş meyveler, içerisinde yabancı madde bulunduğu gerekçesiyle toplatılmaya başlandı.
Almanya’da Edeka ve Marktkauf marketlerinde satılan dondurulmuş ahududu paketleri, plastik yabancı cisim içerdiği gerekçesiyle geri toplatılıyor. Almanya genelinde satışta olan büyük bir gıda üreticisine ait dondurulmuş meyveler, içerisinde yabancı madde bulunduğu gerekçesiyle toplatılmaya başlandı.
Almanya’da marketlerde geri çağırma vakaları yaşanmaya devam ediyor. Şimdi ise Edeka ve Marktkauf süpermarketlerinde satılan dondurulmuş ahududu meyve paketleri, içerdiği yabancı plastik cisimler nedeniyle geri toplatılıyor. Üretici marka ürünün tüketilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.
Geri toplatılan ürünün bilgileri:
Ürün adı: Dondurulmuş GUT&GÜNSTIG ahududu
Paket birimi: 500 gr
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Son kullanma tarihi: 21/07/2025, 19/08/2025, 05/09/2025, 14/09/2025, 12/10/2025, 13/10/2025, 02/11/2025, 08/11/2025, 09/11/2025
Yukarıda belirtilen son kullanma tarihli ürünlere sahip müşteriler, fatura ibraz etmeden ürünlerini teslim edip ücretlerini geri alabilirler.(arti49)
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