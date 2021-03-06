Almanya’da Türk avukat tehdit mektupları almaya devam ediyor

Seda Başay Yıldız, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a yaptığı açıklamada, ölüm tehdidi içeren mektupların gelmeye devam ettiğini belirterek, bu konuyla yeterince ilgilenmeyen Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth’u ve Eyalet Emniyet Müdürü Roland Ullmann’ı sert şekilde eleştirdi.



Ailesinin korunmasız halde açıkça hedef olduğunu kaydeden Yıldız, “Ailemin durumu ortada ama Hessen İçişleri Bakanı herhangi bir sorumluluk almak istemiyor” ifadesini kullandı. Haberde ayrıca polisin, Yıldız’ın ikamet ettiği evde alınması gereken güvenlik önlemlerinin masraflarının devlet tarafından ödenmesini tavsiye ettiği ancak eyalet İçişleri Bakanlığının bu tavsiyeyi dikkate almadığı belirtildi.