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Dünya Almanya'da tren kazası
Dünya

Almanya'da tren kazası

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde meydana gelen tren kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 18:20:00 -
Almanya'da tren kazası

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Gifhorn kentinde, iki yük treni çarpıştı.

Sinyal vererek istasyonda bekleyen bir yük trenine arkadan gelen başka bir yük treninin çarpması sonucu 2 makinist yaralandı.

1'i ağır 2 yaralı

Sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine giden itfaiye, makinistlerden birinin ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Propan gazı çevreye döküldü

Kazaya karışan iki trenin raydan çıkmasının ardından trenlerin taşıdığı propan gazı çevreye döküldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yerel sakinlerin şehir dışındaki ormanlık bölgede meydana gelen gaz sızıntısından etkilenmeyeceği ifade edildi.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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