Almanya'da teröristbaşı Öcalan için kendini yaktı

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada; 43 yaşındaki PKK destekçisi Uğur Şakar'ın, Krefeld'deki mahkeme binasının önünde, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği aktarıldı.

Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Ensonhaber'deki habere göre, Öcalan için kendisini ateşe veren Şakar'a olay yerinde olan kişilerin, battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin, helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Daha önce polise saldırmış

Vücudunun yüzde 65'i yanan Şakar'ın, akciğeri de ciddi şekilde zarar gördü. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Eylemcinin, polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki eylemcinin, cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euroluk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi.