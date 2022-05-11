Almanya’da tehlike çanları çalmaya başladı! Büyük enerji krizine hazırlık başladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'dan bütün petrol ithalatına ambargo koymasını öngören altıncı yaptırım paketi tekliflerini açıkladı. AB hükümetlerinin Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımları müzakere etmesi ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bitirmek istemesi Rus enerjisine en çok bağımlı olan ülkeleri zora sokmaya başladı.

Almanya'da tehlike çanları çalmaya başladı

Özellikle büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da tehlike çanları çalmaya başladı. Almanya hükümeti Rusya'dan gelen arzı keserse ülkedeki gaz rezervleri yaz sonuna veya en geç sonbahar başına kadar yeterli olacak.

Almanya'da üretim durabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonra artan maliyetler ekonomileri zorlarken enerjide oluşacak bir darboğazla beraber Alman ekonomisini büyük bir krize sürüklenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bir 'B planı' olmadan Almanya'nın yaptırımlara bu kadar desteklemesine anlam veremediklerini söyleyen ülke sanayicileri ise 'Rusya gazı keserse alternatif yok' diyerek yaptırımlara karşı çıkıyor. Şu an da fiyatların çok yükseldiğini belirten üreticiler ise yeni yaptırımların devreye girmesi ile beraber fiyatlarından çok daha yukarı çıkacağını ve üretimlerin aksayacağını belirtiyor.

Şirket yönetimlerini ele alma gündemde

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında enerji ihtiyacını karşılayan çelik, plastik ile otomotiv üretimi için hayati önem taşıyan Rus doğal gaz arzında kesinti ihtimaline karşı alarma geçildi. Alman yetkililer Rus doğal gazının aniden kesilmesi ihtimali karşısında kritik şirketlerin yönetimi ele almak da dahil olmak üzere bir acil durum paketi hazırlıyor.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) Almanya'da doğal gaz tüketimine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürüterek arz durumunda olası darboğazlara hazırlandığı bildirildi.

"Sıcak duş almayın"

Enerjideki darboğaza hazırlık için ilginç tasarruf tedbirlerine hazırlanan Almanya'da vatandaşlara sıcak duş almayın uyarısı geldi. Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Mueller, verdiği bir demeçte, "Haftanın yedi günü gazla ısıttığınız suyla gerçekten sıcak bir duş almanız gerekip gerekmediği konusunda kendinize bir soru sormanız gerekecek" dedi.

Doğal gaz darboğazına karşı ilginç bir öneri de Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff'dan geldi. Linnhoff, Alman emeklilerin kış aylarında ülke dışında tatil yaparak doğal gaz tüketiminin düşmesinde faydası olabileceğini söyledi.