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Dünya Almanya'da son bilanço açıklandı
Dünya

Almanya'da son bilanço açıklandı

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 331 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:53:00 -
Almanya'da son bilanço açıklandı

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 24 bin 884 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 188 bin 192’ye ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 331 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 80 bin 634'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 824 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 283 bin 458 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.95 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 160.1 olarak belirlendi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 966 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 752 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 85.67 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 22 milyon 378 bin 776 kişi aşının ilk dozunu alırken, 5 milyon 5582 bin 992 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

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