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Aktüel Almanya'da son 2,5 ayda 188 İslam düşmanlığı suçu işlendi
Aktüel

Almanya'da son 2,5 ayda 188 İslam düşmanlığı suçu işlendi

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici: - "Bu rakamlar, bizim söylediklerimizi teyit ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:24:38 -
Almanya'da son 2,5 ayda 188 İslam düşmanlığı suçu işlendi

BERLİN (AA) - Almanya'da son 2,5 ayda İslam düşmanlığı içeren 188 suç işlendiği bildirildi.

Alman hükümetinin, Sol Partinin soru önergesine verdiği cevapta, temmuzdan 17 Eylül'e kadar toplam 188 İslam düşmanlığı suçunun kayıtlara geçtiği ifade edildi.

188 suç vakası içerisinde 9 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan cevapta, yaralananlar nedeniyle hiç kimsenin gözaltına alınmadığının belirtilmesi dikkati çekti.

Hükümetin cevabında, İslam düşmanlığı içeren saldırılar nedeniyle sadece soruşturmaların bulunduğu vurgulandı.

- "Polise intikal etmeyen birçok İslam düşmanlığı vakası bulunuyor"

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, söz konusu önergedeki rakamlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır Alman toplumunda İslam düşmanlığının yoğunlaştığını söylediklerini belirterek, "Bu rakamlar, bizim söylediklerimizi teyit ediyor." dedi.

Önergede sadece polise intikal eden olayların belirtildiğine ancak polise intikal etmeyen birçok İslam düşmanlığı vakasının da bulunduğuna işaret eden Kesici, şunları söyledi:

"Aslında İslam düşmanlığının daha çok olduğu görülebilir. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bu kadar suç işlenmesinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla suç işlenebileceğinin işareti olarak görmek mümkün."

Kesici, İslam düşmanlığına karşı yeni kurulan komisyon ile Alman hükümetinin bu olayların farkına vararak karşı tedbirleri alacağını umduklarını kaydetti.

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