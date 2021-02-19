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Dünya Almanya’da son 24 saatte 508 kişi koronavirüsten öldü
Dünya

Almanya’da son 24 saatte 508 kişi koronavirüsten öldü

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre; Almanya’da son 24 saatte 508 kişi koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:26:00 -
Almanya’da son 24 saatte 508 kişi koronavirüsten öldü

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 508 kişi öldü.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 67 bin 206'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 113 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 369 bin 719 oldu.

Ülkede 3 milyon 85 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 635 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

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