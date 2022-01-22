Almanya’da skandal! Ölen Müslüman hastayı yaktılar

Münübe Yılmaz

Almanya’da bir hastane, ölen bir Müslüman hastanın cesedini İslami cenaze düzenlemelerine aykırı olarak yaktı. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Faslı bir hasta, Frankfurt'taki St. Catherine Hastanesi'ne 20 Aralık'ta acil servis tarafından evraksız olarak getirildi. Hasta, uyruğu, dini veya akrabaları hakkında herhangi bir bilgi de vermedi. Hayati tehlikesi olan hasta, acilen ihtiyaç duyulan bir ameliyatı da reddedince aynı gün yaşamını yitirdi. Hastanın bilinen son adresi ve resmî makamlar aracılığıyla akrabalarını bulma girişimleri de başarısız oldu. Hastaneden yapılan açıklamada, “Eğer ölen kişi bir Müslümansa, akrabalarının tespit edilememesi halinde imamlar bilgilendirilir. Ancak bunun için ön koşul, hastanın uygun bilgileri sağlamasıdır. Uyrukları, dinî inançları veya akrabaları hakkında hiçbir bilgi bulunmayan ölüler içinse kural olarak kremasyon (ölen kişinin cesedinin yaklaşık olarak 900-1200 derece sıcaklıkta en az 70 dakika yakılması durumu) seçilir. Çünkü bu masraflar daha sonra devlet yetkilileri tarafından da karşılanır" denildi.

Yüksel: Kabul edilemez bir durum

Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Hessen Milletvekili Turgut Yüksel ise olayı eleştirerek, “Aile bireylerinin talebi ve izni olmadan bir ölünün yakılmasının emredilmesi kabul edilemez. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için durum tam olarak açıklığa kavuşturulmalıdır” diye konuştu. Fas Başkonsolosluğu da yaşananları “hasta hakları kurallarının açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.