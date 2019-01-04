Almanya'da silah sesleri! Polis harekete geçti
Almanya'nın Köln kentinde, silah sesleri gelmesi üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili gözaltıların olduğu öğrenildi.04 Ocak 2019 Cuma 18:05
Almanya'nın Köln kentinin merkezinde silah sesleri gelmesi üzerine, polis alarma geçti.
Alman Bild gazetesi, Köln merkezinde önce silah sesleri geldiğini, sonra da bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Polis alarma geçti
Gazeteye göre, polis bölgede silahlı başka kişiler de olabileceğini belirterek alarma geçti.
Etraftakilere, kentteki tren istasyonu ve tarihi Köln Katedrali'nden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Bu binalarda ayrıntılı arama yapılacağı da belirtildi.
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