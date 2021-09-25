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Dünya Almanya'da seçim ne zaman? Almanya seçimleri başbakan adayları kim?
Dünya

Almanya'da seçim ne zaman? Almanya seçimleri başbakan adayları kim?

Almanya yeni başbakanını seçmek için sandık başına gidecek. Merkel'in olmayacağı seçimlerde kimlerin aday olduğu merak ediliyor. Almanya seçim adaylar kimler?

Yeniakit Publisher
2021-09-25 16:53:00 -
Almanya'da seçim ne zaman? Almanya seçimleri başbakan adayları kim?

Almanya’da seçime kısa bir zaman kaldı. Almanya’da gerçekleşecek seçimleri merak edenler ise adayları araştırmaya başladı.

Almanya'da seçim ne zaman? Almanya seçimleri başbakan adayları kim?

Almanya'da halk, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gidecek.

Ülkede 60,4 milyon seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimler için 16 eyalette 85 bin sandık kuruldu.

2,8 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı ülkede yaklaşık 650 bin seçim görevlisi çalışacak.

47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor.

Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmayacağı seçimlerde; Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri 60 yaşındaki CDU Genel Başkanı Armin Laschet’i, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz’u ve Yeşiller 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’u başbakan adayı gösterdi.

Koalisyon seçenekleri

Seçimlerden sonra oluşması beklenen tabloya göre, koalisyon görüşmeleri çetin geçecek ve iki Afrika ülkesi Jamaika ve Kenya’nın isimleri kamuoyunda sıkça duyulacak.

CDU/CSU kesinlikle AfD ve Sol Parti ile koalisyona girmeyeceğini duyururken SPD’nin, içinde aşırı sol grupları barındıran ve NATO’ya karşı çıkan Sol Parti ile kesin olarak bir koalisyon oluşturmayacağını söylememesi dikkati çekiyor. CDU/CSU’nun dışında mecliste temsil edilmesi beklenen partilerin tümü AfD ile hükümet kurmayacağını açıkladı.

Anket sonuçlarındaki partilerin alacağı oy oranına göre, koalisyon ihtimallerine bakıldığında 6 seçenekten 5’i üç partinin kurabileceği bir koalisyon hükümetine işaret ediyor.

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