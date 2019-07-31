Almanya'da sapık papaza dava! Almanya'nın Saarland eyaletinde bulunan bir Protestan kilisesinin papazı hakkında çocuk pornografisi içeren fotoğraflar bulundurmaktan dava açıldı.

Saarbrücken Savcılığı, söz konusu papaz hakkında çocuk pornografisi içeren fotoğraflar bulundurduğu için dava açıldığını açıkladı. 65 yaşındaki rahibin evinde yapılan arama sırasında bilgisayarında pornografik içerikli fotoğraflar tespit edildiği, papazın bu fotoğrafları mail olarak yollama girişiminde de bulunduğu belirtildi. Papazın ABD güvenlik makamlarınca tespit edildiği ve Alman makamlarına bildirildiği de ifade edildi. Rheinland Protestan Kilisesi de papazın açığa alındığını duyurdu, ancak daha fazla bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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