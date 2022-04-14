  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da Rus casusa ceza
Dünya

Almanya'da Rus casusa ceza

Almanya'da yaşayan Rus vatandaşı araştırma görevlisi İlnur N, Rus istihbaratına ajanlık yaptığı iddiasıyla yargılandığı mahkemede bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 03:37:00 -
Almanya'da Rus casusa ceza

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti, Haziran 2021'den bu yana tutuklu bulunan İlnur N'ye bir yıl hapis cezası verdi ancak cezayı erteledi.

Alman Haber Ajansı (DPA), tutukluluk hali kaldırılan ve tahliye edilen İlnur N'nin, Rus gizli servisinin zaten kamuya açık olan bilgilerle ilgileneceğini hayal bile edemediğini söylediğini belirtti.

Federal Başsavcılık, İlnur N'nin, Ekim 2020'den bu yana Rus istihbaratından görevlilerle buluştuğu ve bu kişilere üniversite hakkında bilgi verdiği suçlamasında bulunmuştu.

Evinde ve bürosunda aramalar yapılan İlnur N'nin, Rus istihbaratına verdiği bilgiler karşılığında para aldığı da ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay