  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail cezaevlerinde korkunç işkence yöntemi: İlk kez ifşa oldu

Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Ekrem'e şov bitti mesajı! “Mahkeme salonları ne bir şov alanı ne de tiyatro sahnesi”

Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'
Avrupa Almanya’da rayların üzerinde şok protesto! Peki bu tepkinin arkasında ne var!
Avrupa

Almanya’da rayların üzerinde şok protesto! Peki bu tepkinin arkasında ne var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’da rayların üzerinde şok protesto! Peki bu tepkinin arkasında ne var!

Hamburg’da bir grup aktivist, hükümetin İsrail’e yönelik silah ihracatını durdurması için dikkat çeken bir eyleme imza attı. Kendilerini tren raylarına zincirleyen grup, “Savaşın ortağı olmayacağız” diyerek Berlin yönetimine ses yükseltti. Polis ekipleri rayları kullanılamaz hale getiren protestocuları bölgeden güçlükle uzaklaştırırken, olay Almanya kamuoyunda silah ihracatı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekmek için bir araya gelen yaklaşık 40 kişilik aktivist grup, Hamburg Limanı'ndaki Eurogate ve Burchardka konteyner terminalleri arasındaki demir yolunu bloke etti.

Aktivist sözcüsü Jule Fink, "Filistin'le dayanışma içinde sivil itaatsizlikte bulunmamızın doğru olduğunu düşünüyorum. İsrail hükümetinin Filistin'de savaş suçları işlediği uzun zamandır açık. Bu, bir soykırım ve Alman hükümeti buna aktif olarak katılıyor. Almanya, limanları üzerinden İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Hamburg halkı, neden buradaki limanın silah sevkiyatları için bir merkez olmasına izin veriyor?" ifadelerini kullandı.

POLİS EYLEMCİLERİ RAYLARDAN ÇIKARDI

Saatler süren eylemde güvenlik önlemleri kapsamında, üzerinden 15 bin volt elektrik geçen hatlara topraklama yapıldı. Liman işçilerinin de destek verdiği eylem, polisin aktivistleri tek tek kucaklayarak raylardan çıkarmasıyla sona erdi.

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi
Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Dünya

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Almanya’da üretimde tablo netleşiyor! Rakamlar iç açıcı değil
Almanya’da üretimde tablo netleşiyor! Rakamlar iç açıcı değil

Avrupa

Almanya’da üretimde tablo netleşiyor! Rakamlar iç açıcı değil

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!
Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Gündem

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Almanya’da "ayıp" dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi
Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Gündem

Almanya’da “ayıp” dedi, Türkiye’de özendirdi! Uçkur düşkünü DW Türkçe’ye tepkiler çığ gibi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"İslami dayanışma" dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!
Gündem

“İslami dayanışma” dediler ne dayanışma kaldı ne de edep! Milli takımın forması utandırdı! İranlılar Tesettürlü, Bizimkiler Çıplak Gibi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda sahaya çıkan Türk Kadın Milli Takımı, İran’ı 3-0 mağlup ett..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23