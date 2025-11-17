Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu
Alman polisi, bakım evinden ayrılan 12 yaşındaki işitme engelli kızın yaşadığı eve gitti, annesi de işitme engelli olduğu halde kapıyı çaldılar. Doğal olarak kapıyı duyan olmadı. Çilingir çağıran polis eve zorla girdi. Bu sırada polisler, 12 yaşındaki engelli kızı “elinde bıçak olduğu için” vurdu. Kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bochum Savcılığı ise soruşturma başlattı.
Almanya’da, 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğunun polis tarafından silahla vurulduğu bildirildi.
Essen polisinden yapılan açıklamada, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğunun iki bıçakla polise yönelmesi nedeniyle vurulduğu, ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.
Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.
Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.
Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.