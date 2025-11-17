  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor
Gündem Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu
Gündem

Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu

Alman polisi, bakım evinden ayrılan 12 yaşındaki işitme engelli kızın yaşadığı eve gitti, annesi de işitme engelli olduğu halde kapıyı çaldılar. Doğal olarak kapıyı duyan olmadı. Çilingir çağıran polis eve zorla girdi. Bu sırada polisler, 12 yaşındaki engelli kızı “elinde bıçak olduğu için” vurdu. Kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bochum Savcılığı ise soruşturma başlattı.

Almanya’da, 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğunun polis tarafından silahla vurulduğu bildirildi.

Essen polisinden yapılan açıklamada, hem Alman hem de Sırp vatandaşı 12 yaşındaki kız çocuğunun iki bıçakla polise yönelmesi nedeniyle vurulduğu, ağır yaralanan çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

 

Açıklamaya göre, ailesinin velayetinden alınan koruma altındaki kız, bakımevinden çıkarak ailesinin yanına ulaştı. Kızın alması gereken önemli ilaçlar bulunduğu için polis, onu tekrar bakımevine götürmek üzere annesinin evine geldi.

Kızın annesinin de işitme engelli olması sebebiyle kapıyı açmadığı belirtilen açıklamada, polisin çilingir çağırarak gece yarısı eve girdiği aktarıldı.

Bu sırada eline iki bıçak alan kızın polisin üzerine yürüdüğü, polisin de kendini korumak amacıyla kızı silahla vurduğu belirtildi.

Olay sonrası Bochum Savcılığı soruşturma başlattı.

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var
Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

Dünya

Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

Almanya'da havalimanları için 100 milyon euroluk drone savunması başlıyor
Almanya'da havalimanları için 100 milyon euroluk drone savunması başlıyor

Dünya

Almanya'da havalimanları için 100 milyon euroluk drone savunması başlıyor

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar
Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Dünya

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23