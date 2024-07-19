Almanya'da paket tur satışlarında Türkiye damgası! Türkiye'nin sırası ortaya çıktı! Almanya'dan duyurdular

Türkiye, Almanya paket tur pazarında liderliğe yükseldi. Türkiye Travel News'in Alman Seyahat Birliğinden (DRV) aktardığı habere göre, Almanya paket tur pazarında ilk üç sırasında Türkiye, İspanya ve Yunanistan yer alıyor.

Bu yaz Almanların her şey dahil tatil destinasyonu olarak Türkiye öne çıkarken, onu İspanya ve Yunanistan takip ediyor. Cazip deniz-kum-güneş teklifleri ve kapsamlı her şey dahil paketleri ile Türkiye'nin çok yönlü bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Alman Seyahat Birliği (DRV) sözcüsü Kerstin Heinen, ARD'de yayınlanan Brisant adlı program için verdiği röportajda, aileler için bütçe güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin ek avantaj sağladığına dikkat çekti.(turizmguncel.)

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