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Dünya Almanya'da ölüm sayısı korkunç seviyede
Dünya

Almanya'da ölüm sayısı korkunç seviyede

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:37:00 -
Almanya'da ölüm sayısı korkunç seviyede

Almanya’da son 24 saatte 32 bin 552 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken 964 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 32 bin 552 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737’ye yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 964 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 71’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 328 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 328 bin 400 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü tarafından 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 78 bin 109 kişinin aşılandığını, koronavirüs bağlantılı olarak Kasım ayından bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 86’sının yaşlılar evlerinde kalanların oluşturduğunu açıklandı.

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