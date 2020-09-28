Almanya'da Müslümanlar için ibadethanesi olmayan Bedburg beldesinde cami derneği kurulacak

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Müslümanlar için ibadethane bulunmayan Bedburg beldesinde cami derneği kurulması için çalışma başlatıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından oluşturulan Kuruluş Çalışmalarını Yürütme Komisyonu, 250 Müslüman ailenin yaşadığı ve nüfusu 25 binin üzerinde olan beldede Müslümanlar için bir ibadethane açmayı amaçlıyor.

Bu amaçla düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tanıtım toplantısında konuşan Komisyon üyesi Murat Çakır, çalışmalarla ilgili sunum yaparak, kendilerine destek veren Bedburg Belediye Başkanı Sascha Solbach'a teşekkür etti.

Türk toplumunun ve İslam’ın Bedburg’un bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Solbach, "Bedburg sizin memleketinizdir. 2014 yılında belediye başkanı adayı olduğumda seçim afişimde kültürlerin ve insanların birleştirici olduğu ifade ediliyordu, işte bu bizim yolumuz. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Sizinle komşu olmaktan ve sizinle bu ortak yolda yürümekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Cami için uygun yer ve dernek kuruluşu ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Komisyon üyesi Yasin Han da cami yeriyle ilgili fizibilite çalışmalarına başladıklarını ve hayırseverlerin katkısıyla muvaffakiyete ulaşmayı beklediklerini ifade etti.