Almanya’da Merkel’e darbe girişimi! Devleti ele geçirecekler

Son dönemlerde Avrupa’da hızla yayılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı Almanya’da da geniş bir zemine yayılmış durumda. 2015’de Başbakan Angela Merkel’in bir milyon mülteciye sınırları açmasıyla birlikte yeni bir boyut kazanan ve Alman toplumunu ikiye bölen yabancı düşmanlığı ırkçı grupları ve partilerin güçlendirdi.

Alman devleti ‘Nazi’ tehdidi altında

Şiddet yanlışı aşırı sağcı ve Neo-Nazi grupların düzenledikleri gösterilerin sayısı her geçen gün ürkütücü bir düzeye yükselirken, Berlin merkezli TAZ gazetesinin yayınladığı bir haber, ırkçı Nazi örgütlenmenin devleti ve demokrasiyi tehdit eden bir boyut kazandığını ortaya koyuyor.

Alman ordusu içinde Nazi örgütlenmesi

Gazetenin Federal Savunma Bakanlığı ve Askeri İstihbarat Servisi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Alman ordusu içinde örgütlü bir aşırı sağcı ağı yöneten, suikast ve terör yoluyla idareyi ele geçirmeyi planlayan bir Nazi örgütlenmesi son anda çökertildi.

''Hannibal'ın Gölge Ordusu''

''Hannibal'ın Gölge Ordusu'' adı verilen gruba karşı yürütülen gizli operasyonda, tamamı askerlerden oluşan ve aralarında bir albayın da bulunduğu teşkilatın, ''X Günü'' adını verdikleri bilinmeyen bir tarihte, Almanya’daki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş çıkartmayı, ardından da darbe planladığı iddia edildi.

İçlerinde çok sayıda emekli ve muvazzaf asker var

Hannibal'ın Gölge Ordusu isimli oluşumun içinde çok sayıda emekli ve muvazzaf askerlerin olduğu öne sürüldü

Amerika’nın Sesi’nden Cem Dalaman’ın haberine göre TAZ, komplonun, Alman ordusunda 2017 yılında patlayan üsteğmen Franco A. skandalını soruşturan istihbarat birimlerinin araştırmasında ortaya çıktığını yazdı. O dönemde, aşırı sağcı 28 yaşındaki üsteğmen Franco A. adlı askerin ortalığı karıştırmak için Suriyeli sığınmacı kimliğinde terör eylemleri planladığı saptanmış, daha sonra ''kanıt yetersizliğinden'' serbest bırakılması hukuk skandalı olarak tanımlanmıştı.

Bakanlık ve ordu sessizliğini koruyor

Taz’ın ulaştığı bulgulara göre, federal ordunun ''Kommando Spezialkräfte'' adlı özel kuvvetler biriminden yaklaşık 200 askerin üye olduğu ve kripto chat’ler üzerinden iletişim kuran darbeci grup, eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ve Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch’ın da aralarında bulunduğu bir dizi siyasetçiyi, ayrıca Müslüman ve Yahudi toplum liderlerini aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladı. Neo-Nazi hücrenin silah, cephanelik, gıda, lojistik malzeme ve yakıt depoladığı da saptandı. Haberde, grubun lideri olarak tanımlanan Andre S. adlı albayın, soruşturma dosyalarını imha etmeye çalışırken yakalanarak, tutuklandığı da belirtildi.

Federal ordu ve Federal Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili şu ana kadar üst düzey açıklama yapılmaması dikkat çekerken, ordu içinde bu tarz bir yapılanmanın yuvalanması ve gizli kalması bile ürkütücü bir durum olarak yorumlandı.

Federal Savunma Bakanı von der Leyen, Franco A. olayının patlak vermesi sonrasında, orduda temizliğe gidileceğini ve bu kapsamda Hitler döneminde generallerin isimlerini taşıyan kışlalara yeni isimler verileceğini duyurmuştu. O dönemin Alman Genelkurmay Başkanı Vieper, ordu içindeki aşırıcı yapılara dair daha önce yapılan ihbar ve şikayetlerin görmezden gelindiğini itiraf etmişti.

Dikkat çeken rapor

Alman ordusunda,Teğmen Franco A. ile bağlantılı neo-Nazi terörist hücresi Hannibal'ın Gölge Ordusu'nun gücünün, daha önce ortaya konulandan çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Alman Focus dergisinde 15 Kasım "Komplo" başlıklı makalesinde konuya dair birçok bilgi paylaşıldı.

Makale Federal Ceza Polis Teşkilatı (BKA) tarafından yapılan soruşturmalara dayanarak, Almanya'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı (KSK- kommando spezialkräfte) ve Askeri İstihbarat Servisi (MAD) üyeleri de dahil olmak üzere en az 200 aktif görevli ve emekli askerden oluşan Hannibal'ın Gölge Ordusu hakkında rapor yayınladı.

Teğmen Franco A., 3 Şubat 2017'de Viyana havaalanında, daha önce orada sakladığı bir silahı almaya çalışırken tutuklandı. Sonraki soruşturmalar arasında, aralarında eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Adalet Bakanı Heiko Maas ve Sol Parti Bakanı Thuringia Bodo Ramelow'un da aralarında bulunduğu üst düzey politikacılara yönelik saldırılarda bulunmak üzere iki suç ortağı Maximilian T. ve Matthias F. ile işbirliği yaptığını kabul etti. Ayrıca, Yahudiler Merkez Konseyi ve Müslümanların Merkez Konseyi gibi kurumlara saldırmayı planladıkları ortaya çıktı.

Buna rağmen, Franco A. geçen yılın sonunda serbest bırakılarak özgür bir adam oldu. Kasım 2017'de, Almanya Federal Mahkemesi tutuklama emrini iptal etti. Resmi açıklamaya göre, soruşturmada bu noktada ciddi bir şiddet eylemiyle bağlantılı olarak bir suç eylemine niyet ettiğini gösteren kanıtlar yetersizdi.

Frankfurt Temyiz Mahkemesi bu yıl benzer hatlarda tartıştı. 7 Haziran’daki bir kararda, Franco A.’nun ciddi bir şiddet eyleminin hazırlanması için suçlanmayacağını doğruladı.

Son açıklamaların ışığında, iki mahkeme tarafından verilen kararlar ciddi soruları yanında getirmektedir. Yazarlar Josef Hufelschulte ve Alexander Rakkow, Weimar Cumhuriyeti'nde Kara Wehrmacht gibi siyasetçilerin öldürülmesini ve devrimci mücadelelerin şiddetli bastırılmasını hazırlayan sıkı sıkı terörist bir ağın resmini çiziyorlar. Franco A. aleyhindeki suçlamaların atılmasına rağmen, BKA soruşturması bir gölge ordusunun varlığına dair kanıt sağlamıştır.

"Devletin yetersiz kaldığı yerlerde müdahale etmek için mühimmat saklanmalı"

Makalenin odağını Franco A. hakkında BKA soruşturması kapsamında, eski Hava Kuvvetleri subayı yüzbaşı Horst S.'nın sorgulama raporları oluşturuyor. Horst S.'nin ifadelerine göre, en başta elit askerlerden oluşan bir grup 'Gün X' için genel kadroya hazırlanıyordu. Araştırmacının, bunun ne anlama geldiğini sorması üzerine 48 yaşındaki asker,“Gün X”in, “mülteciler, tecavüzler, terörist saldırılar ya da gecekondu mahalleleri" tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik saldırıların neden olduğu aşırı bir kriz sırasında ortaya çıkacağını söyledi.” Tanık raporunda, ifade şu şekilde devam ediyor: “Bununla bağlantılı olarak, devletin şiddete karşı tekelini yitireceğinden ve sonuç olarak görevlerini yerine getiremeyeceğinden korkuyorum. Böyle bir durum meydana geldiğinde ne yapılabileceğine bakılması gerek. Böyle bir durum için yaşamın farklı yönlerinde önlem almamız gerekiyordu. Bu, örneğin, dizel motorları acil durum jeneratörleri, telsizler ve uzun ömürlü gıda maddeleri tedarik etmemiz gerektiği anlamına gelir. Mücadele edebilmemiz için mühimmat da saklanmalı.”

Saldırı planları görünüşte çok ileri düzeydeydi. Horst S. “Mültecilerin, ülkeden gitmesi gereken hedefli kişilerin adresleri ve resimleri olan bir klasörü hazırlayıp organize eden bireysel katılımcılar seçildi” ifadesini kullanıyor.

Horst S.'nin iki tanığı listelerde yer aldı. İyi stoklanmış bir silah dolabına sahip olan kişilerin, hedeflenen insanları “nerede öldürülecekleri”, "nereye götürülecekleri" konusunda görüşmeler yapıldığı tanığın bir diğer ifadeleri.

Temel olarak Almanya'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı - KSK muhariplerinden oluşan ve aynı zamanda paraşütçüler, keşif birlikleri, özel kuvvetler polis birimleri, avukatlar ve doktorlar da dahil olmak üzere Uniter örgüt Hannibal'ın Gölge Ordusu'nda bağlantıları da vardı. Bavyera devlet istihbarat ajansının bir çalışanının da bu grubun üyesi olduğu iddia edildi.

Avusturya ve İsviçre sınırında gizli evler

Tanık ifadesine göre, yaklaşık 200 aktif görev ve eski askerden oluşan bir komplo örgütü ile karşı karşıya Almanya.

Müfettişler tarafından elde edilen bilgilere göre, askerler “silah, mühimmat, yakıt ve yiyecek için gizli yerler vardı” ve Avusturya ve İsviçre sınırlarında sözde “güvenli evler” kurdular.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, bu durumda herhangi bir bağımsız bilgi sahip olmadığı, ancak yaygın aşırı sağcı terör şebekelerinin Almanya'da faaliyet gösterdiğini ve askeri, polis ve istihbarat aygıtının bölümleri tarafından gizlendiğini bunun çok açık olduğunu belirtiyor.

Nazi sempatizanı sorunu yeni değil

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1955 yılında kurulan Alman ordusundaki Neo-Nazi sempatizanı asker sorunu yeni değil. Son 10 yılda ordu içinde en az 199 askerin aşırı sağ eğilimlere sahip olduğunun tespit edildiği, bu kişilerin büyük çoğunluğunun ihraç edilirken, geriye kalanların ihraç sürecinin sürdüğü biliniyor.