  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ülke daha Romanya'nın dolduruşuna geldi! Türkiye'nin doğalgaz keşfinden pay isteyecekler

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Sözcü yazarıyla Özgür Özel birbirine girdi! "Kalk ben genel başkan olayım"

Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot

İBB yine yolda bıraktı... Yolda kalan yeni metrobüs çekiciyle garaja götürüldü

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor
Avrupa Almanya'da Manuel Neuer şoku!
Avrupa

Almanya'da Manuel Neuer şoku!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 13:50:00 -
Almanya'da Manuel Neuer şoku!

Bayern Münih, tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in milli takımda sakatlandığını açıkladı. Almanya Milli Takımı kampında sakatlanan Neuer, takımı Bayern Münih'e geri dönecek ve milli maçlarda forma giyemeyecek.

Almanya Milli Takımı kampında yer alan Manuel Neuer'den kötü haber geldi. Bayern Münih oyuncusunun son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Bayern Münih yaptığı açıklamada 37 yaşındaki tecrübeli kalecisinin sol adduktor kasında yırtık tespit edildiğini belirttil. Manuel Neuer'in milli takımdan ayrılarak Münih'e döneceği belirtildi.

Almanya Milli Takımı, 20 Mart günü Fransa ile 23 Mart günü ise Hollanda ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Tecrübeli kaleci bu maçlarda kadroda yer almayacak.

37 yaşındaki Neuer bu sezon 24 resmi maçta kaleyi korudu. Bayern Münih'in yıldız kalecisi 28 gol yerken; 9 maçta kalesini gole kapattı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'dan gelip Türkiye'de Müslüman oldular
Almanya'dan gelip Türkiye'de Müslüman oldular

İSLAM

Almanya'dan gelip Türkiye'de Müslüman oldular

Almanya reddediyordu! İngiltere'den Türkiye için dengeleri değiştirecek Eurofighter açıklaması geldi
Almanya reddediyordu! İngiltere'den Türkiye için dengeleri değiştirecek Eurofighter açıklaması geldi

Teknoloji

Almanya reddediyordu! İngiltere'den Türkiye için dengeleri değiştirecek Eurofighter açıklaması geldi

Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü
Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü

Dünya

Netenyahu kirli iş birliğini itiraf etti! İşte Almanya'nın gerçek yüzü

Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme
Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme

Ekonomi

Türk inşaat devi iflas etti! Almanya ve o ilimizi etkileyecek gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23