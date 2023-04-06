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Avrupa Almanya’da kriz yeniden alevlendi
Avrupa

Almanya’da kriz yeniden alevlendi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:48:00 -
Almanya’da kriz yeniden alevlendi

Farklı açıklamalar yapınca üç günde 30 saat mesai yapıp ‘Uzlaştık’ diyen hükümet ortakları, bu kez nükleer santral konusunda fikir ayrılığına düştü

Almanya'da hükümet ortakları SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon anlaşmasında yer alan maddelerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmazlığa düştü. Ortaklar geçen hafta 30 saat konuşup, "Her konuda anlaştık" dedi. Ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle geçen yıl kapatılması planlanan, ancak kapanışı 15 Nisan'a ertelenen üç nükleer santral, ortaklar arasında yeni kriz başlattı.

AÇIKLAMA YEŞİLLER'İ GERDİ

Isar 2, Neckarwestheim 2 ve Emsland santrallerinin kapatılması konusuna FDP'den itiraz geldi. FDP Genel Sekreteri Bijan Djir Sarai, enerjiye ihtiyaç göz önüne alındığında santrallerin kapatılmasının stratejik hata olacağını söyledi. Kararın uygulanmasına sayılı günler kala gelen açıklama, Yeşiller'i gerdi. İtirazın hükümette yeni kriz başlangıcı olduğu belirtildi. 

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