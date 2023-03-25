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Dünya Almanya'da kriz: THY 49 seferi iptal etti
Dünya

Almanya'da kriz: THY 49 seferi iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:47:00 -
Almanya'da kriz: THY 49 seferi iptal etti

Almanya'daki havaalanlarında yaşanan grev nedeniyle THY 49 seferini iptal etti.

Almanya’da son günlerde yapılan grevlerin artması hava yolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. Türk Hava Yolları(THY), Almanya’nın bazı kentlerindeki grev nedeniyle 26 Mart’ta 3 seferini, 27 Mart’ta ise 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Almanya’nın Köln, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg, Hannover, Bremen ve Stuttgart şehirlerinde yapılacak grev nedeniyle THY Basın Müşavirliği bu kentlere yapılması planlanan seferlerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "26 Mart Pazar günü 3 sefer, 27 Mart Pazartesi günü 46 sefer olmak üzere karşılıklı 49 sefer iptal edilmiştir" denildi.

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