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Aktüel Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışla ekonomiye güven geriledi
Aktüel

Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışla ekonomiye güven geriledi

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 21,3 puan azalarak 56,1'e düştü - ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach: - "ABD'deki başkanlık seçimleri de mevcut durumda belirsizlikleri artırdı"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:00:43 -
Almanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışla ekonomiye güven geriledi

BERLİN (AA) - Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, koronavirüs vaka sayısındaki artışla geçen aya göre 21,3 puan azalarak 56,1 puana düştü.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi açıklandı.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, endeks, Kovid-19 vaka sayısındaki artışla ekimde bir önceki aya kıyasla 21,3 puan azaldı. Eylülde 77,4 puan olan endeks, bu ay 56,1 puan seviyesine geriledi.

Piyasa beklentisi endeksin ekimde 73 puan olması yönündeydi.

Almanya'da Cari Durum Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 6,7 puan artarak eksi 59,5 puana çıktı.


- "Ekonomik beklentilerde belirsizlik arttı"


ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve İngiltere'nin AB'den bir ticaret anlaşması olmaksızın ayrılması olasılığının geleceğe yönelik ekonomik beklentilerde belirsizlik artışına neden olduğunu aktararak, "ABD'deki başkanlık seçimleri de mevcut durumda belirsizlikleri artırdı." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimi, ihracat ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldı.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük azalma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.


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