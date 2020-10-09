Almanya’da Kovid-19 vaka sayılarının arttığı büyükşehirlerde tedbirler sıkılaştırılacak

BERLİN (AA) - Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış gösterdiği büyükşehirlerde, salgının yayılmasını önlemek için tedbirler sıkılaştırılacak.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, 11 büyükşehrin belediye başkanlarıyla Kovid-19 salgınına ilişkin önlemlerin değerlendirildiği toplantının ardından başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.



Merkel, belediye başkanlarıyla çok kapsamlı ve önemli bir görüşme yaptığını belirterek, toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görülen şehirlerde tedbirlerin sıkılaştırılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Yeni vakaların söz konusu sınırı aştığı şehirlerde, sosyal mesafeye uyulması mümkün olmayan kamusal alanlarda maske takma zorunluğunun getirilmesi, restoran ve lokantaların belirli saatlerde kapatılması ve alkol satışının kısıtlanması gibi tedbirlerin alınacağını aktaran Merkel, kamusal alanda temas kısıtlamasının da getirilebileceğini kaydetti.



Merkel, düğün ve nişan gibi özel eğlence ve etkinliklere katılım sayılarında da daha fazla kısıtlanma getirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.



Salgınla mücadelede yerel sağlık dairelerine daha fazla destek verileceğini belirten Merkel, belediye başkanlarıyla 2 hafta sonra yeniden toplanarak alınan bu tedbirlerin başarılı olup olmadığının değerlendirileceğini aktardı.



- "Salgında ikinci dalgayı yaşayan bazı Avrupalı dostlarımızda görülüyor"

"Büyükşehirlerde, ülkedeki pandemiyi kontrol altında tutup tutamayacağımız ve kontrolü kaybedip kaybetmeyeceğimiz görülecek." diyen Merkel, salgınla mücadelede önemli bir dönün noktasında bulunduklarını ifade etti.



Endişe verici bir durumla karşı karşıya olduklarını, tedbirlere uyulmadığında salgının kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Merkel, "Bunun hastalar, sağlık sistemi ve toplumsal yaşam için ne anlama geldiğini maalesef salgında ikinci dalgayı yaşayan bazı Avrupalı dostlarımızda şu an görülüyor. Önümüzdeki aylarda, Almanya'da böyle bir gelişme yaşanmamasını istiyorum." dedi.



Merkel, salgınla mücadelede toplumsal hayatın ve ekonomik faaliyetlerin devam etmesi ve okulların açık kalmasının öncelik taşıdığını ifade etti.



Salgının kontrol altında tutulabileceğini anlatan Merkel, "Vaka sayıları artıyor. Ancak biz buna karşı güçsüz değiliz ve bir şeyler yapabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, halka "salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyma" çağrısı yaptı.

- Yeni vaka sayısı 2 gün üst üste 4 binin üzerine çıktı

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 516 arttığı bildirildi.



Açıklamada, böylelikle toplam vaka sayısının 314 bin 660'a yükseldiği ifade edildi.



Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, Almanya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 589'a yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 271 bin 800 olduğu kaydedildi.



Ülkede yeni vaka sayısı dün 4 bin 58 olarak açıklanmıştı. Böylelikle yeni vaka sayısının 2 gün üst üste 4 binin üzerinde çıkması dikkat çekti.