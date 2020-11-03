  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Almanya'da Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun giderek iyileşiyor
Aktüel

Almanya'da Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun giderek iyileşiyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:25:21 -
Almanya'da Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun giderek iyileşiyor

CEZAYİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, tedavi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumunun iyileşmeye başladığı kaydedildi.

Kovid-19'a yakalanan Tebbun'un tedavisine devem edildiği aktarılan açıklamada, sağlık personelinin, Tebbun'un tedaviye yanıt verdiğini ve sağlık durumunun giderek iyileştiğini söylediği belirtildi.

28 Ekim'de yapılan açıklamada Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gönderildiği ifade edilmiş, Tebbun'un hastalığına ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, 24 Ekim'de kendisini 5 günlük karantinaya almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!
Siyaset

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'ın başmümessillerinden dönemin Ge..
Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak çağrı yaptı.
İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler
Gündem

İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler

İsmailağa Cemaati, deprem üzerinden tarikatları ve cemaatleri hedef alan Ahmet Hakan'a, İzmir'den fotoğraflar yayınlayarak adeta cevap verdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay