Almanya’da itfaiyecilerden eylem!

Almanya’nın başkenti Berlin’de görev yapan itfaiyeciler, çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Berlin Belediye Binası (Rotes Rathaus) önünde “Berlin Yanıyor” (Berlin Brennt) derneğinin çağrısıyla toplanan çok sayıda itfaiye eri, olumsuz çalışma şartlarına dikkati çekmek için bir bidonun içine odun parçalarını koyup ateş yaktı.

2005’ten bu yana itfaiyeci olarak çalışan ve gösteriye katılan Andreas Hain, AA muhabirine, burada “uyarı bidonu” içinde ateş yakarak yetkililere bir mesaj vermek istediklerini belirterek, “4,5 yıldan beri bu bidon yanmıyordu. 4,5 yıldan beri hiçbir şey yapılmadı, aksine durum kötüleşti. Göreve çıkma sayıları arttı.” dedi.

Berlin İtfaiyesinin kamuyla paylaştığı sayılar göz önünde bulundurulduğunda itfaiyecilerin göreve çıkma sayıların her yıl arttığının görüldüğüne işaret eden Hain, “Bu böyle devam edemez.” ifadesini kullandı.

"Berlin Yanıyor" Derneği Başkanı Erik Herbote de, itfaiyecilerin her gün yapmaları gerekenleri yerine getiremediklerini aktararak, “Görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Günde 1400 ila 1800 arasında göreve çıkıyoruz. 10 yıl öncesine kadar bunun hemen hemen yarısıydı. Bunu artık bu personel sayısıyla yapamıyoruz.” dedi.

Kurum içinde her gün olağanüstü durum ilan ettikleri bilgisini paylaşan Herbote, “Yani olağanüstü durum günün büyük bir bölümünü kapsıyor. Olağanüstü durumda bulunduğumuzda görev sürelerimize uyamıyoruz. Bu vatandaşları da etkiliyor. (Olay yerine) geç ulaşıyoruz”. ifadelerini kullandı.

Herbote, itfaiyecilerin 15 yıl önce Berlin’de günde ortalama 800 kez göreve çıktığını belirterek, "Standartlaştırılmış acil çağrı protokolü getirildi. O dönemden sonra bu uygulanmaya başlandı. Bunun uygulanmasıyla sayılar arttı. İki gün önce yaklaşık 1800 kez göreve çıktık. Bunu, 600 ila 800 arasında göreve çıktığımız 1997'deki personel seviyesiyle yapıyoruz. Bunun yapılamayacağı da açıktır.” dedi.

İtfaiyecilerin talepleri arasında asılsız ihbarların sayısının azaltılması, itfaiyecilerin ödeneğinin artırılması, terfi uygulanmasının iyileştirilmesi ve çalışma planlarının esnekleştirilmesi yer alıyor.