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Dünya Almanya'da istihbarat başkanı görevden alındı
Dünya

Almanya'da istihbarat başkanı görevden alındı

Alman ordusu içerisinde aşırı sağcı yapılanmaların artmasının etkili olduğu iddiası Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) Christof Gramm, görevden etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 05:49:00 -
Almanya'da istihbarat başkanı görevden alındı

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2015 yılından bu yana Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MAD) Christof Gramm'in görevinden alındığı ve emekliye sevk edildiği ifade edildi.

Alman medyasında çıkan haberlere göre, Gramm'ın ordu içinde yapılanan aşırı sağcıların sık sık haberlere çıkmasının bu kararda etkili olduğu söyleniyor.

Almanya sık sık aşırı sağcıların eylemleri ve örgütlenmesi ile gündeme geliyor.

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