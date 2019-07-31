0553 313 94 23

Almanya'da işsiz sayısında artış

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 5'e yükseldi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
Almanya'da işsiz sayısında artış

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik, 0,1 puan artarak yüzde 5'e yükseldi.

Almanya'da işsiz sayısı, temmuzda geçen aya göre 59 bin arttı. Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, temmuzda geçen aya göre 59 bin arttı. İşsiz sayısı, bu ay 2 milyon 275 bine yükseldi.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üysei Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlik ve eksik iş gücü, temmuzda özellikle yaz tatilinin başlaması nedeniyle arttı. İstihdam, eskiye göre daha az dinamik olarak artmaya devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 45 milyon 69 bin kişiye yükseldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
  1. Almanya
  2. işsizlik
  3. Almanya Federal İş Ajansı (BA)
  4. Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üysei Daniel Terzenbach

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    1. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    2. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    3. Almanya'da sapık papaza dava!
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    5. Başkan Demir: “Samsun için var..
    6. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    7. Borsa ilk yarıda düştü
    8. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    9. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    10. AB'den Yunanistan'ın internet..
    11. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    12. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    15. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    16. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    17. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    18. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    19. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    20. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    22. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    23. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    24. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    25. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    26. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    27. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    28. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    29. Senelere meydan okuyan şemsiye..
    30. Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"