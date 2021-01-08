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Dünya Almanya’da İslam düşmanı ırkçı, Türk camisine saldırdı
Dünya

Almanya’da İslam düşmanı ırkçı, Türk camisine saldırdı

Almanya’da İslam düşmanlığı yeni yılda da hız kesmedi...

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:19:00 -
Almanya’da İslam düşmanı ırkçı, Türk camisine saldırdı

Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii’ne yeni yılın ilk günü düzenlenen saldırıda, camide maddi hasar oluştu. Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, caminin önünde bulunan ahşap oturma bankı ile caminin camı kırıldı. 
Sontheim DİTİB Fatih Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir, bir kişinin önce giriş kapısını zorladığını ardından dış kısmında bulunan ahşap oturma bankı ile camı kırdığını anlattı. Polise intikal olaydan üzüntü duyduklarını belirten Özdemir, bunun son 1 haftadaki ikinci saldırı olduğunu söyledi.

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