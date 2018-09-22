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Almanya'da İslam Dünyası STK'ları konsey toplantısı yapıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bağımsız çatı kuruluşu olan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (IDSB) 24. Konsey Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İsmail Emanet'in yanı sıra, çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yöneticiler ve iş adamları katıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 22:39
Almanya'da İslam Dünyası STK'ları konsey toplantısı yapıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bağımsız çatı kuruluşu olan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin (IDSB) 24. Konsey Toplantısı yapıldı.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonunun ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İsmail Emanet'in yanı sıra, çeşitli ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yöneticiler ve iş adamları katıldı.

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, İslam dünyası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiklerini ve üye kuruluşlar arasında bilgi, tecrübe ve görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Aydın, "Konsey üyeleri ile iş birliği içinde ortak refleksler geliştirmek ve kurumsal kazanımlar sağlamak, daha iyi bir dünya için sürdürülebilir çalışmalar yapmak aynı zamanda İslam dünyasını ilgilendiren problemlerin çözümüne ilişkin müştereken katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımız oldukça verimli geçti." dedi.

'BİZLERİ SON DERECE HEYECANLANDIRDI'

Uluslararası Aile Enstitüsü, İnsani Yardım Platformu, Afrika Kongresi, Uluslararası Sivil Toplum Akademisi, Avrupa'daki yabancıların entegrasyonu ve Avrupa'daki mülteci sorunu gibi çok önemli konuların görüşüldüğünü belirten Aydın, "Toplantımızda tüm üye kuruluşlar teknik ve sosyal çalışmalara ilişkin faaliyetlerini aktarma fırsatı da yakaladılar. Bu anlamda uluslararası güçlü bir yapı etrafında bir araya gelerek ortak projeler geliştirme noktasında çalışmalar yapmak bizleri son derece heyecanlandırdı." diye konuştu.

340 üyesi bulunan IDSB'nin 65 ülkede çalışma yürüttüğü belirtildi.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 22:39
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  2. Düsseldorf
  3. almanya

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