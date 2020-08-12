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Aktüel

Almanya’da İslam din dersine karşı açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:56:55 -
Almanya’da İslam din dersine karşı açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi

BERLİN (AA) - Almanya’da Saarland İdari Mahkemesi, okullarda İslam din dersi verilmesine karşı açılan davayı reddetti.

Ülke basınındaki haberlerde, Musevi Alman vatandaşının Saarland eyaletinde verilen İslam din derslerine karşı açtığı davanın, Saarland İdari Mahkeme tarafından, davacının "kişisel olarak etkilenmediği" ve "haklarının da ihlal edilmediği" gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Mahkemenin, İslam din dersinin düzenlenmesi ile davacının kişisel haklarının ne şekilde ihlal edildiğinin açıklığa kavuşmadığı ve bu kişinin din özgürlüğünün de etkilenmediğine işaret ettiği aktarıldı.

Saarland eyaletinde 4 ilkokulda model proje kapsamında verilen İslam din dersinin yasa dışı olduğunu savunarak dersin yasaklanmasını isteyen davacının, İslam din dersinin okutulmasının din ile devlet işlerinin ayrılması ilkesiyle uyuşmadığı ve din dersinin prensip olarak anayasaya aykırı olduğunu savunduğu ifade edildi.

Saarland eyaletinde Musevi din dersinin de desteklenmediğini ileri süren davacının, eyaletin model proje kapsamında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile iş birliği yapmasını da eleştirdiği kaydedildi.

Davacının mahkemenin kararına itiraz etme hakkı bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Saarland eyaletinde 5 yıldan beri devam eden ve bir yıl önce 4 yıl daha uzatılan model projede, Saarland eyalet yönetimi, İslam din dersinin okullarda verilmesinde 6 Müslüman dini kurumla iş birliği yapıyor.


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