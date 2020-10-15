Almanya’da imalat sanayi istihdamında Mayıs 2010’dan beri en büyük düşüş

BERLİN (AA) - Almanya'da imalat sanayisinin toplam istihdamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Mayıs 2010'dan beri en yüksek oranlı düşüşü göstererek, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2020 yılı ağustos ayına ilişkin imalat sanayisi istihdamı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede, 50 ve daha fazla çalışanı olan imalat sanayisi şirketlerinin sağladığı istihdam, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 azalış kaydetti.

İstihdam edilen kişi sayısı da ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 179 bin azalarak 5,5 milyona geriledi.



Destatis, bu düşüşü "Mayıs 2010'dan beri çalışan kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan en büyük yüzdelik düşüş." olarak nitelendirdi.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, Kovid-19 nedeniyle küresel talepteki düşüşten olumsuz etkilenirken, çalışan sayısı da neredeyse tüm sektörlerde azaldı.

İstihdam en çok yüzde 5,6 ile metal sektöründe azalırken, bu oran otomobil ve makine mühendisliği sektörlerinde sırasıyla yüzde 4,1 ve 4,2 olarak kayıtlara geçti. Kimya sektöründe ise istihdam yüzde 1,5 artış gösterdi.

Kovid-19'un etkisi çalışma süresi ve ödenen ücretlerde de hissedildi. İmalat sanayisinde toplam çalışılan saat ağustosta 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,7 düşerek 601 milyon saate, ücretler de yüzde 5,7 azalarak 22,2 milyar avroya geriledi.